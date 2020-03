Coronavirus, in arrivo droni per stanare chi esce di casa senza necessità. Arresto immediato

Primi controlli al via dal quartiere San Paolo con il sindaco Antonio Decaro e il comandante della polizia locale. Il post del sindaco: “Le persone che vedete in questa foto sono state rintracciate e denunciate”

Anche i droni. A Bari, per verificare che non ci siano assembramenti in violazione del decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, l’amministrazione comunale ha messo in campo anche i velivoli a pilotaggio remoto in dotazione alla polizia locale. Obiettivo: contribuire dall’alto al controllo del territorio per individuare chi vìola le norme che limitano a tre i casi in cui è consentito uscire di casa, almeno fino al 3 aprile. Ovvero, lo stato di necessità (la spesa o l’acquisto dei farmaci, per esempio), motivi di salute o di lavoro.

I primi controlli al quartiere San Paolo, periferia a nord del capoluogo pugliese, con il sindaco Antonio Decaro e il comandante della polizia locale, Michele Palumbo. Fin dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus Decaro è stato in prima linea nelle verifiche. E via Facebook aveva annunciato il pugno duro nei confronti di chi continua a ignorare le norme.

L’ultimo post risale a giovedì 19 marzo: “Nel caso non fosse ancora chiaro è assolutamente vietato uscire di casa, se non per motivi di estrema necessità”, aveva scritto il primo cittadino commentando una foto. La stessa che ritrae almeno nove persone all’angolo di una palazzina popolare.

“Le persone che vedete in foto sono state rintracciate e denunciate dai carabinieri per violazione dell’articolo 650 del codice penale. Ora rischiano l’arresto fino a tre mesi e una ammenda fino a 206 euro. Ma se volete – si legge ancora nel post – continuate a uscire di casa. Vi stiamo aspettando”.

I droni sono stati impiegati da altri Comuni. Trani e Mola di Bari, per esempio. E da venerdì 20 marzo, nell’elenco delle amministrazioni che hanno scelto di far decollare i propri occhi elettronici per denunciare chi viola le norme anti-Coronavirus c’è anche il capoluogo pugliese. E’ possibile che questa soluzione possa estendersi in tutt’Italia.

Fonte: Repubblica