Coronavirus, l’Anci Campania distribuisce 200 Dpi ai Comuni: Bacoli tra i primi a riceverli

L’Anci Campania ha iniziato la distribuzione dei Dpi per tutti i comuni della Regione Campania. Bacoli è risultata tra i primi a ricevere l’approvvigionamento dei 200 dispositivi di protezione individuale DPI. Stamattina sono stati consegnati ai vigili da parte del persone del Genio Civile.

DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale , sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale.

Nei prossimi giorni la distribuzione riguarderà anche Pozzuoli (il 21 marzo) e Monte di Procida (23 marzo).