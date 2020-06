Magri e sgonfi con la dieta delle ciliegie che ti fa perdere 3 kg in 7 giorni

Giugno è il mese delle ciliegie. Questo buonissimo frutto potrebbe essere un valido alleato per i chili di troppo. La dieta della ciliegia fa perdere 3 chili in 7 giorni.

La ciliegia è un frutto che ha pochissime calorie, solo 58 per etto ed è costituita dall’80% di acqua. Non solo: le ciliegie sono anche ricche di potassio, che è ottimo per combattere cuscinetti di grasso e cellulite. Ma come si fa a perdere 3 chili in 7 giorni con la dieta della ciliegia? Vediamo il menù giorno per giorno.

Ecco il piano dietetico da seguire:

Lunedì. Colazione con 100 g di ciliegie, uno yogurt magro e un caffè o un tè con dolcificante.

Pranzo: aspic di ciliegie, uno yogurt alla frutta e un pacchetto di cracker. Spuntino: 100 g di ciliegie. Cena: 80g di pasta condita con 15 g di pesto e 1 cucchiaino di olio d’oliva, insalata mista.

Martedì. Colazione con 125 g di yogurt magro, 100 g di ciliegie e un caffè.

Pranzo: frappè preparato con 250 ml di latte scremato, 200 g di ciliegie e 1 cucchiaino di miele e un pacchetto di cracker. Spuntino: 100 g di ciliegie. Cena: 80 g di pennette con 100 g di passata di pomodoro, 140 g di roast-beef e 180 g di zucchine alla griglia e 100 g di ciliegie.

Mercoledì. Colazione con 125 g di yogurt magro, 100 g di ciliegie e una tazza di tè. Pranzo: 125 g di yogurt magro, 75 g di scamorza, 100 g di peperoni grigliati, 25 g di cracker, 200 g di ciliegie. Spuntino: 125g di yogurt magro. Cena: 50 g di pasta con 20 g di fagioli freschi e 1 cucchiaino di formaggio grattugiato, insalata preparata con 100 g di patate, 40 g di zucchine, 40 g di carote, 80 g di tonno al naturale con 1 cucchiaio di olio di oliva, 100g di ciliegie.

Giovedì. Colazione con 125 g di yogurt magro, 100 g di ciliegie e un tè. Pranzo: 130 g di dentice ai ferri, 25 g di cracker, un vasetto di yogurt alla frutta, 100 g di ciliegie. Spuntino: 200 g di ciliegie. Cena: 70 g di pasta con 60 g di piselli freschi, 5 cucchiaini di formaggio grattugiato e un’insalata preparata. Per concludere: 60 g di ciliegie.

Venerdì. Colazione con 125 g di yogurt magro, 100 g di ciliegie e un caffè. Pranzo: 60 g di riso con 60 g di gamberi e 200 g di ciliegie. Spuntino: 125 g di yogurt alla frutta. Cena: 100 g di vitello passato in padella con 30 g di prosciutto cotto e 2 cucchiaini di panna, insalata preparata con 60 g di fagiolini, 60 g di patate lessate, 2 cucchiaini di yogurt magro, 25 g di cracker, 160 g di ciliegie.

Sabato. Colazione con 125 g di yogurt alla frutta, 100 g di ciliegie, un tè con dolcificante. Pranzo: 110 g di filetto di vitello alla griglia, insalata preparata con 100 g di patate, 40 g di zucchine, 40 g di carote, 1 cucchiaino di olio di mais, 25 g di cracker, 100 g di ciliegie. Spuntino: 125 g di yogurt magro, 200 g di ciliegie. Cena: minestrone, insalata preparata con 100 g di patate lessate, 40 g di zucchine, 1 cucchiaino di olio di mais, frittatina alle ciliegie.

Domenica. Colazione con uno yogurt magro, 100 g di ciliegie e un caffè. Pranzo: 80 g di spaghetti con 1 cucchiaino di olio d’oliva e 200 g di ciliegie. Spuntino: 125 g di yogurt alla frutta. Cena: 140 g di tacchino ai ferri, insalata di pomodori e 200 g di ciliegie.