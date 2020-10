Bologna-Reggina, martedì 27 ottobre alle ore 15 in streaming e diretta tv. Come non perdersi la sfida di Coppa Italia

FINALE: Bologna-Reggina 2-0 (69′ Vignato, 71′ Orsolini)

Finisce 2-0 per il Bologna. I rossoblù affronteranno la vincente di Spezia-Cittadella.

91′ Brivido in pieno recupero, brutta persa di Tomiyasu sui trenta metri, si invola Folorunsho ma il suo diagonale è debolissimo. Para Da Costa.

80′ Altro rischio per il Bologna, Folorunsho si inserisce alle spalle di Dominguez che lo stende in area, per Manganiello è rigore ma il guardalinee salva ancora il Bologna: offside.

79′ Gol annullato alla Reggina. L’aveva messa dentro Di Chiara, fermato dall’arbitro per posizione di fuorigioco.

71′ RADDOPPIO DEL BOLOGNA! INVENTA ANCORA SORIANO TRA LE LINEE, ALTRO FILTRANTE PER ORSOLINI CHE STAVOLTA CON LO SCAVETTO BATTE FARRONI. 2-0.

69′ GOL DEL BOLOGNA! FUGA DI SORIANO TRA LE LINEE, FILTRANTE PER ORSOLINI CHE SI FA MURARE DA FARRONI, SUBENTRA VIGNATO PER IL TAP IN VINCENTE. 1-0.

67′ Denis per Mastour, Delprato per Stavroupoulos.

57′ Orsolini per Sansone nel Bologna.

56′ Bellomo per Lafferty nella Reggina.

51′ Punizione dalla trequarti di Sansone, palla tagliata per la testa di Paz che spedisce a lato.

46′ Inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce primo tempo. Pochissime occasioni da gol

37′ Occasione di testa per Dominguez. E’ ancora attento Farroni, che para bene.

32′ Percussione di Vignato a sinistra per la testa di Santander, debole e centrale.

27′ Faty non ce la fa a continuare: al suo posto entra Bianchi.

25′ Sfortunato Faty, che cade male dopo uno scontro di gioco con Santander. Lo staff medico dei calabresi fa segno del cambio alla panchina.

24′ Ammonito per proteste Mihajlovic dopo che Manganiello ha fischiato un fallo di Vignato su Faty con il Bologna che stava ripartendo verso la porta avversaria.

19′ Fase di stanca della partita, nessuna delle due formazioni trova il guizzo giusto.

17′ Intervento da dietro di De Rose su Kingsley, ammonizione per il giocatore della Reggina.

3′ Frittata della difesa amaranto, Santander si trova solo di fronte al portiere ma Farroni chiude con grande tempismo.

15.00 Iniziata la partita!

Bologna-Reggina, 3° Turno di Coppa Italia 2020/2021, si giocherà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 15.00. Sarà il 5° confronto in Coppa Italia fra le due formazioni.

La sfida del Terzo turno, Bologna-Reggina, non avrà copertura televisiva da parte della Rai, detentrice dei diritti televisivi della Coppa Italia. La partita Bologna-Reggina non sarà visibile nemmeno in streaming sulla piattaforma Rai Play. Mentre potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Tomiyasu, Paz, Denswil; Kingsley, Dominguez; Vignato, Baldursson, Sansone; Santander. A disposizione: Skorupski, Ravaglia, Danilo, Calabresi, Hickey, De Silvestri, Svanberg, Soriano, Schouten, Barrow, Palacio, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

REGGINA (3-4-1-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, Faty, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Mastour, Lafferty. A disposizione: Guarna, Cionek, Loiacono, Delprato, Rolando, Crisetig, Bellomo, Marcucci, Liotti, Denis, Peli. Allenatore: Toscano.