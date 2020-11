DIRETTA/Bologna-Spezia risultato LIVE, Coppa Italia 20-21: info streaming e tv

Segui in tempo reale Bologna-Spezia, Coppa Italia 20-21. Ecco dove vederla in tv

Torna in campo oggi al Dall’Ara alle 17.30 il Bologna nel quarto turno di Coppa Italia: di fronte lo Spezia di Vincenzo Italiano, chi vince affronterà a gennaio la Roma agli ottavi. Non è prevista diretta sul digitale terrestre ma la partita si potrà vedere in live streaming e in replica in chiaro, prevista anche la diretta radio.

A trasmettere il match in diretta dalle 17.30 sarà la Rai, ma non sui consueti canali televisivi bensì sul sito Raiplay. Potrete seguire su questa pagina la diretta testuale del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Bologna: Da Costa; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Vignato. Allenatore: Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Krapikas, Sala, Ismajli Chabot, Marchizza; Deiola, Agoume, Mora; Agudelo, Piccoli, Acampora. Allenatore: Italiano