Il calendario della domenica per la 29esima giornata di Bundesliga propone la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Union Berlino, entrambe desiderose di riscatto dopo un periodo non del tutto positivo che ha complicato i piani per la realizzazione dei rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa alla ripresa del campionato sono stati sconfitti dal Bayer Leverkusen, ma non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nemmeno contro il Werder Brema. Per rendere davvero possibile la qualifcazione alla prossima Champions League diventa quindi più che mai importante puntare ai tre punti. Gli avversari, invece, puntano alla permanenza nel massimo campionato, resa difficile dalle due sconfitte e dal pari arrivati nelle ultime tre giornate. La lotta per la retrocessione si è fatta quindi più difficile.

L’appuntamento con la gara è fissato per domenica alle ore 15.30. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Skyte seguire: per seguirla sarà necessario sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile.

La partita si potrà seguire anche in streaming tramite l’app di Sky Go, utilizzabile su tablet, pc, smartphone e smart tv.

Borussia Mönchengladbach-Union Berlino, le probabili formazioni

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Nauhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose

UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz; Ingvartsen, Bülter. Andersson. All. Fischer