Un’Atalanta con il morale alle stelle quella che si presenta alla Sardegna Arena. La Dea, infatti, ha ottenuto l’accesso in finale di Coppa Italia battendo nel doppio confronto il Napoli. L’undici di Gasperini, però, ha zoppicato nelle ultime settimane in campionato prima perdendo con la Lazio e poi pareggiando con il Torino. Alla Dea, dunque, serviranno i tre punti per rilanciarsi in ottica quarto posto. Il Cagliari versa in piena zona retrocessione e ha perso quattro delle ultime cinque partite. L’undici di Di Francesco, inoltre, non vince in campionato dal 7 novembre, data del 2-0 rifilato alla Sampdoria.

Dove vedere Cagliari-Atalanta

Cagliari-Atalanta è in programma alle 15.00 alla Sardegna Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Cagliari Atalanta, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Asamoah; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL.: Di Francesco.

A disposizione: Aresti, Vicario, Calabresi, Carboni, Lykogiannis, Tripaldelli, Deiola, Duncan, G. Pereiro, Cerri, Pavoletti, Tramoni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. ALL.: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Maehle, Kovalenko, Ruggeri, Pasalic, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Guardalinee: Liberti e Galetto.

Quarto uomo: Fourneau.

Var: Nasca.

Avar: Di Vuolo.