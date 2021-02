La DIRETTA testuale della sfida del Matusa valevole per 22esima giornata di Serie A live su www.ilpezzo.net

I padroni di casa, dopo la vittoria per 4-1 con il Benevento che aveva fatto ben sperare, hanno subito tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Genoa e Milan. L’undici di Stroppa attualmente occupa l’ultima posizione in classifica e dovrà rialzarsi al più presto se non vorrà perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza. Il Sassuolo, invece, ha perso lo smalto di inizio stagione. Gli uomini guidati da De Zerbi, infatti, nelle ultime cinque partite di campionato hanno subito tre sconfitte e ottenuto solo due punti grazie ai pareggi con Cagliari e Parma. Il Sassuolo, dunque, punta a ritrovare un successo che manca da inizio gennaio.

Dove vedere Crotone-Sassuolo

Crotone-Sassuolo è in programma alle 18.00 allo stadio Ezio Scida e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Crotone-Sassuolo, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; P. Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas. ALL.: Stroppa.

A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Luperto, Rispoli, Eduardo, Cigarini, Petriccione, Rojas, Dragus, Simy, Riviere.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, J. Traore; Caputo. ALL.: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Toljan, Piccinini, Kyriakopoulos, Magnanelli, Maxime Lopez, Raspadori, Haraslin, Oddei, Defrel.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

Guardalinee: Del Giovane e Saccenti.

Quarto uomo: Robilotta.

Var: Di Bello.

Avar: Longo.