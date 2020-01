Stasera inizia il reality di Canale 5: in 19 nella Casa, quattro subito al televoto e torna il tugurio. Conduce il Gf Vip Alfonso Signorini. Wanda Nara e Pupo opinionisti

La Casa più spiata d’Italia si è riaperta: oggi, mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, vanno in onda la prima e la seconda puntata del Gf Vip 4. L’edizione 2020 è condotta da Alfonso Signorini (che prende il posto di Ilary Blasi) e vede l’esuberante Wanda Nara nei panni dell’opinionista in coppia con Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. A poche ore dal debutto, il cast è stato ufficializzato. Varcheranno la porta rossa ben 19 vip tra cui – gli ultimi nomi resi noti – anche il modello veronese Andrea Denver, la scrittrice Barbara Alberti, l’ex tronista Ivan Gonzales (noto anche per aver tentato Valeria Marini a ‘Temptation Island Vip’) e la modella Elisa De Panicis, ex fiamma del calciatore Cristiano Ronaldo. Su questa pagina potrete seguire la diretta testuale della prima serata.

Cucuzza, Rusic, Antonella Elia, Andrea Denver, Paola Di Benedetto e Pago fanno il loro ingresso nella casa. Intanto due ex gieffini pronti per il televoto irrompono in casa mascherati da Pupo e Signorini. Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese fanno la loro apparizione, a breve il televoto. Il pubblico da casa sceglierà i due ‘Highlander’ che potranno partecipare al Gf Vip 4.Entrano nella casa anche Clizia Incorvaglia, Paolo Ciavarro e Licia Nunez. Tra le novità dell’edizione 2020 anche il ritorno del ‘tugurio’, il luogo più tetro e oscuro della Casa accoglierà come inquilini coloro che magari dopo alcune prove o nomination si troveranno in una situazione di svantaggio. Inoltre, tra le stanze presenti nel grande loft del Grande Fratello Vip 4 ce ne sarà una creata in stile Anni Ottanta.

Ecco i 19 concorrenti ufficiali del cast del Grande Fratello Vip 4:

– l’attore Andrea Montovoli,

– la modella Fernanda Lessa,

– l’attore Fabio Testi,

– l’attrice Licia Nunez,

– lo showman Antonio Zequila,

– l’egittologo Aristide Malnati,

– la web influencer Clizia Incorvaia,

– l’ex madre natura Paola Di Benedetto,

– la conduttrice Adriana Volpe,

– il giornalista Michele Cucuzza,

– il figlio d’arte Paolo Ciavarro,

– l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana,

– la produttrice Rita Rusic,

– il cantante Pago,

– la soubrette Antonella Elia,

– il modello Andrea Denver,

– la scrittrice Barbara Alberti,

– l’ex tronista Ivan Gonzales,

– la modella Elisa De Panicis

01,31: Alfonso Signorini conclude la puntata salutando i concorrenti, a venerdì prossimo per la seconda puntata.

01,26: Fabio Testi in realtà non è stato eliminato, raggiunge così i 4 ex inquilini del Gf

01,24: nella prossima puntata faranno il loro ingresso nella casa anche Barbara Alberti, Elisa De Panici, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa.

01,22: un saluto a Serena e le prime strategie intercettate Wanda Nara.

Signorini mostra agli inquilini i concorrenti che entreranno nella casa nella prossima puntata: Andrea Montovoli, Aristide Malnati, Ivan Gonzales e Antonio Zequila.

01,17: Signorini comunica a Fabio Testi che è lui l’eliminato della serata, ma c’è qualcosa che Il gf non ha ancora specificato.

01,13: si rientra in studio, e Salvo chiamando la sua Giusina sembra far tornare tutti indietro nel tempo!!!!

01,10: pubblicità

01,09: Fabio Testi raccoglie più voti, deve abbandonare la casa.

01,06: Clizia Incorvaglia dopo svariati tentennamenti nomina Fabio Testi., Adriana Volpe nomina Ciavarro e Licia Nunez Andrea Denver.

00,03: Pasquale Laricchia e Parick Ray Pugliese raggiungono Sergio e Salvo.

00,59: Paola Di Benedetto nomina Andrea Denver, Fabio Testi è nominato da Antonella Elia e Rita Rusic.

00,57: Il Grande Fratello ha deciso che un uomo uscirà dalla casa questa sera. Le donne dovranno nominare un coinquilino ai fini dell’eliminazione.

00,55: si ritorna in onda annunciando le nomination, Signorini lo comunica ai concorrenti.

00,50: pubblicità

00,47: Barbara Alberti sembra un tantino preoccupata: Fabio Testi potrebbe rubarle il posto di “nonna della casa”.

00,41: è il momento di Licia Nunez, ex compagna di di Imma Battaglia, attualmente sposata con Eva Grimaldi.

00,35: Signorini informa Serena che rimarrà sola e nascosta in casa per due giorni nell’attesa dell’esito del televoto. Attualmente l’andamento del televoto è 52% contro 48% , ma il gf non comuna gli esiti corrispondenti alle percentuali.

00,32: Salvo e Sergio, i due ex gieffini entrano in una zona oscura della casa.

00,24: Il prossimo inquilino della casa è Paolo Ciavarro.

00,17: Si discuterà molto sulla vita privata di Clizia, accusata di tradimento con l’attore Scamarcio. Gli altri concorrenti decidono di non esprimersi a riguardo.

00,13: si passa alla storia di Clizia Incorvaglia, ex moglie di Francesco Sarcina.

00,10: Pubblicità

00,04: E’ il momento di Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, escono dal frigo e attendono il loro teletrasporto.

00,02: Signorini chiede il parere di Barbara Alberti sulla relazione Pago-Enardu. La donna si mostra molto stupita per questo modo così spudorato di vivere davanti a tutti i propri sentimenti.

si dice sconvolta e stupita che loro abbiano dei sentimenti reali, ma che debba tutto svolgersi in pubblico

23,54: video presentazione di Adriana Volpe, la concorrente si mostra molto entusiasta.

23,51: è il momento della Elia e del suo ingresso nella casa dopo un revival di Non è la Rai.

23,42: E’ Fabio Testi il prossimo concorrente del GfVip e fa il suo ingresso nella casa.

23,36: pubblicità

23,32: Serena deve raggiungere la casa ma ancora in maniera non ufficiale. Solo durante la prossima puntata si scoprirà ciò che l’aspetta: entrerà o meno nella casa più famosa d’iItalia? La parola agli Italiani.

23,30: Serena ammette di comprendere la reazione di Pago,ma le cose non le sono ancora completamente chiare. Ma solo il pubblico deciderà se dovrà esserci un confronto tra i due.

23,22: Pago entra in casa e si presenta al resto dei concorrenti. Signorini lo invita a trasferirsi nella stanza super Led per un colloquio privato incentrato sulla sua relazione con Serena. Il gf gli mostra i momenti vissuti a temptation, Pago sembra particolarmente deluso.

23,14: pubblicità

23,08: Serena Enardu, ex fidanzata di Pago fa il suo ingresso in studio, racconta il dopo temptation island vip. Segue il video presentazione di Pago che è ignaro della presenza di Serena in studio.

23,07: Si scioglie il freeze, Paola è l’unica a non averlo rispettato.

23,05: Salvo e Sergio entrano in casa mascherati da Pupo e Signorini, devo rubare il più possibile dal buffet.

22,57: Antonella Elia incontra gli altri, ma lei non è nella loro stessa casa. Antonella e Cucuzza devono darsi un bacio attraverso il vetro, il gf attua un bel freeze e restano li immobili.

22,49: Riprende la diretta, Signorini annuncia due ex concorrenti che verranno fuori da un frigorifero: Salvo e Sergio!

Salvo approfitta del momento per commemorare il grande Pietro Tarricone dedicando questa edizione alla mamma.

22,43: Pubblicità

22,36: Paola Di Benedetto è la concorrente bella e brava, ha partecipato all’isola dei famosi, è stata madre natura di ciao darwin ed è attualmente la fidanzata di Federico del duo Benji e Fede. E’ il suo compleanno e prima di entrare spegne le candeline e riceve un videomessaggio romantico dal suo fidanzato.

22,34: Barbara Alberti è un’altra concorrente del gf, attende comodamente sul divano il suo ingresso nella casa.

22,30: Attenzione attenzione Signorini annuncia che Denver avrebbe un precedente con la Rustic, come reagirà al suo ingresso la donna? Entra Denver e si scambiano i trascorsi in quel di Miami.

22,25: Il prossimo inquilino è Andrea Denver modello di fama internazionale (video di presentazione ).

22,23: Antonella Elia per entrare nella casa deve prima fracassare un muro e poi attraversare un tunnel. La concorrente urla spaventata.

22,13: la terza ad entrare nella casa è Antonella Elia (video di presentazione).

22,10: Il piano del gf sembra reggere poco, Cucuzza si alza prima della frase di Signorini, Rita continua a rispettare gli ordini fino a svegliarsi.

22,07: il gf organizza un colpo di scena a Cucuzza, sarà lui vittima di uno scherzo della Rusic, farà finta di svenire per allarmare il presentatore

22,04: Rita Rusic è la seconda Vip della casa (video di presentazione)

22,02 : Il grande fratello ordina a Cucuzza di intimorire la prossima concorrente.

21,59: Michele Cucuzza fa il suo ingresso nella casa fingendosi inviato e comincia a perlustrare la casa

21,55: Signorini annuncia il primo concorrente vip, Michele Cucuzza

21,52 : Pupo fa il suo ingresso ed improvvisa la canzone Guantanamera presentando l’altra presentatrice Wanda Nara

21,45: inizia la diretta dopo una carrellata di best moments del Grande Fratello ed un balletto del conduttore Alfonso Signorini.