DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 10 febbraio: Cucuzza esce dalla casa!!

La decima puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, lunedì 10 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 10 febbraio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al decimo appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della decima puntata su questa pagina.

Questa sarà una puntata piena di confronti, in primis quello tra Antonio Zequila e Lory Del Santo in secondo piano Pago si confronterà con una persona a lui molto cara; Antonella Elia con il fidanzato Pietro e Clizia e Paolo.

Si stabilirà l’eliminato tra Adriana, Barbara, Fabio e Michele per poi scoprire le nuove nomination.

23:00: Pago sta per incontrare suo fratello in salone separato da Serena così da sentirsi completamente libero di affrontare l’incontro! Serena non convince la famiglia di Pago, la donna avrebbe messo like a foto di Alesssandro, l’ex tentatore di Temptation Island. In diretta Serena entra in salotto e si difende dalle accuse mosse da Pedro.

22:45: E’ il momento di Pago e Serena. Giorni altalenanti per Serena che mostra ancora problematiche e non riesce a godersi fino in fondo quest’esperienza.

22: 41: Michele abbandona immediatamente la casa!

22:26: Alfonso chiude ufficialmente il televoto: il primo vip salvo è Fabio Testi, il secondo salvo è Barbara;

22:17: Arriva un videomessaggio dalla mamma di Clizia, le cui parole la commuoveranno tanto.

22:11: Signorini invita Clizia in mistery room per parlare di Francesco Sarcina e della sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone dal titolo Dov’è. Francesco ha raccontato che quella canzone parla di un vissuto personale e di una felicità ormai perduta. Alfonso chiede a Clizia se un giorno torneranno insieme. La donna nega apertamente questa possibilità.

21.54: Primo collegamento con la Casa e si comincia trattando lo scontro tra Barbara e Adriana. Questo però darà modo ad un ulteriore battibecco di nascere, quello tra Adriana e Licia.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata.

Come andrà a finire il televoto? Chi dovrà abbandonare immediatamente la casa?