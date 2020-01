DIRETTA / Grande Fratello Vip 4, puntata 15 gennaio 2020: le anticipazioni della terza serata

La terza puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, mercoledì 15 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 15 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al terzo appuntamento. In studio Alfonso Signorini con le opinioni di Pupo e Wanda Nara. Salvo Veneziano, squalificato per le frasi sessiste con Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, racconterà la sua verità. Potrete seguire la diretta testuale della terza puntata su questa pagina.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo affronteranno diversi argomenti caldi. A partire dall’allontanamento dell’ex gieffino Salvo Veneziano, espulso dopo le pesanti frasi offensive nei confronti di Elisa De Panicis e di Paola Di Benedetto. I fan del programma vorrebbero dei provvedimenti anche per gli altri tre ex, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, che durante le ‘chiacchiere da bar’ non hanno preso le distanze dalle parole di Salvo, limitandosi a ridacchiare. Saranno espulsi anche loro? Signorini inviterà in studio Salvo per le scuse pubbliche? Secondo alcuni rumors del web, nella Casa potrebbe arrivare un nuovo inquilino vista la squalifica del pizzaiolo.