DIRETTA Grande Fratello Vip 4, puntata 21 febbraio: Serena torna nella Casa per un confronto molto infiammato.

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda oggi, venerdì 21 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 21 febbraio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al tredicesimo appuntamento. In studio Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Potrete seguire la diretta testuale della decima puntata su questa pagina.

La puntata proporrà un ritorno nella Casa per un confronto tra Serena Enardu ed un concorrente. Con chi vorrà chiarire l’ex coinquilina?L’ingresso di Valeria Marini lascerà i ragazzi a bocca aperta, stavolta entrerà da concorrente.

22: 41: La storia d’amore tra Clizia e Paolo che appassiona il pubblico sembra essere un po’ in crisi. L’ingresso della mamma di Paolo e le sue parole hanno scosso gli equilibri tra i due. Eleonora scrive a tal proposito una lettera scusandosi e mostrandosi molto felice invece rispetto alla storia intrapresa dal figlio.

22:23: Serena è pronta per il confronto con Patrick e Montovoli. Entra in casa e comincia il faccia a faccia. Dopo l’uscita di Serena Pago chiede di potersi confrontare con i due, il cantante si mostra decisamente deluso.

22:09: ma ora il conto da regolare è quello tra Antonella e Fernanda!Antonella le avrebbe detto “Ti spezzo in due Brasiliana pazza” e la cosa non è andata giù a Fernanda. Antonella però nega con fermezza di aver proferito quelle parole. Un video lo conferma e le da ragione.

22:00: Signorini e Pupo chiede al gruppo perchè non hanno preso ufficialmente una posizione al momento del confronto in puntata, Clizia, Fernanda ed Adriana dicono la loro opinione.

21:51: Si inizia a parlare con Antonella e Patrick. I due si sono chiariti ma il loro scontro della scorsa puntata ha suscitato non poche polemiche. I loro toni sono sembrati molto aggressivi. Antonella afferma di sentirsi umiliata, Patrick ammette di aver sbagliato e di essersi già ridimensionato.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della terza puntata del GF VIP 4.

Il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo tratteranno diverse tematiche durante la serata. Seguite la diretta per tenervi aggiornati.