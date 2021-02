La DIRETTA testuale della sfida del Meazza valevole per 22esima giornata di Serie A live su www.ilpezzo.net

Missione sorpasso per l’Inter dopo il ko del Milan con lo Spezia. Troppo ghiotta l’occasione per gli uomini di Conte che sfidano una Lazio bella e in salute. “Dobbiamo ancora compiere il salto di qualità definitivo. Abbiamo fatto passi da gigante, riconquistato credibilità. I nostri avversari lo hanno capito e ci rispettano”, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. I biancocelesti vengono da sei vittorie di fila e non vogliono fermarsi. “Servono corsa, aggressività e determinazione. Inter e Juve favorite per il titolo, poi c’è il Milan e dopo noi”, ha ammesso Simone Inzaghi. La Lazio se la vuole giocare a viso aperto. Prima della partenza per Milano ha ricevuto anche la carica dei tifosi. Sarà una grande sfida tra due grandi squadre.

Dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Inter e Lazio, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Andrà anche in streaming su Sky Go.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte. A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Young, Gagliardini, Vidal, Sensi, Vecino, Sanchez, Pinamonti.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Alassio e Valeriani. Quarto uomo: Aureliano. Var: Irrati. Avar: Ranghetti.