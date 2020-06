Stasera torna il calcio in Italia: si riparte dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e il Milan. Ecco come seguirla in tv

Finalmente l’attesa è finita. Dopo tre mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, torna il calcio in Italia. E lo fa partendo dalla semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan, in programma stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium che, nel rispetto delle nuove regole, non sarà accessibile ai tifosi. La squadra di Sarri, dopo l’1-1 della gara d’andata al Meazza, cercherà di conquistare il pass per la finale del 17 giugno a Roma. Un trofeo che ancora manca nella ricchissima bacheca di Cristiano Ronaldo che, di certo, farà di tutto pur di conquistarlo. Qualora il match finisse con lo stesso risultato dello scorso 13 febbraio (giorno in cui al Meazza si gioco il primo round della doppia sfida), come deciso in Consiglio di Lega, non si disputeranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

SEGUI JUVE-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Come vederla in tv

Juve-Milan è in programma stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Replay.

Juve-Milan: le probabili formazioni

JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Leao, Colombo, Olzer, Maldini.

ARBITRO: Orsato di Schio.