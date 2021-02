La DIRETTA testuale della sfida dell’Alfredo di Stefano valevole per 23esima giornata de La Liga live su www.ilpezzo.net

Oggi pomeriggio, 14 febbraio 2021 si affronteranno Real Madrid – Valencia, gara valida per la giornata 23 de LaLiga, il fischio di inizio è in programma per le ore 16:15.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Real Madrid – Valencia, valida per la giornata 23 de LaLiga, sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN Italia. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Valencia

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Nacho, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Zidane.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Correia, Guillamon, G. Paulista, Gaya; Wass, Racic, Soler, Guedes; Vallejo, Gomez. Allenatore: Gracia.