La DIRETTA testuale della sfida dell'Olimpico valevole per 22esima giornata di Serie A

LIVE: Roma-Udinese 2-0 (5′ e 25′ Veretout)

Inizia il tour de force della Roma: cinque partite in quattordici giorni. Paulo Fonseca avrà bisogno di tutti, soprattutto di Dzeko. Il tecnico portoghese, al netto dei sorrisi di circostanza, è sembrato piuttosto freddo sull’argomento. “Voi continuerete a chiedermelo, ma io non voglio più tornarci sulla questione” ha ribadito a chi voleva sapere se la squadra gli avesse chiesto di ridare la fascia al bosniaco. Oggi i giallorossi scendono in campo alle 12:30 nella sfida contro l’Udinese all’Olimpico. Out Marash Kumbulla, escluso dai convocati a causa di un problema fisico accusato negli ultimi allenamenti. Prima chiamata invece per Stephan El Shaarawy, nuovo acquisto del mercato di gennaio.

Diretta tv e streaming di Roma-Udinese

Roma-Udinese è in programma alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (Sky 209).

Formazioni ufficiali Roma-Udinese

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, Fazio, Diawara, Pastore, Carles Perez, Dzeko, Pedro, El Shaarawy.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente; Deulofeu. All. Gotti

A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Makengo, Molina, Ouwejan, Micin, Braaf, Okaka, Nestorovski.

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Guardalinee: Tegoni e Schirru

Quarto uomo: Manganiello

Var: Banti

Avar: De Meo