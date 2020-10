Sampdoria Salernitana, martedì 27 ottobre alle ore 14 in streaming e diretta tv. Come non perdersi la sfida di Coppa Italia

FINALE: Sampdoria- Salernitana 1-0 (54′ La Gumina)

95′ Arriva il triplice fischio del signor Prontera di Bologna: la Salernitana viene eliminata dalla Coppa Italia dopo 90′ ben giocati contro la Sampdoria che affronterà la vincente tra Genoa e Catanzaro.

79′ Protesta la Salernitana per un presunto tocco di mano in area da parte di Regini su un cross di Casasola ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

66′ Si fa vedere in avanti la Salernitana dopo una punizione battuta da Schiavone. Bravo Tutino a liberare Capezzi che in area trova Giannetti il quale si gira ma nel tentativo di calciare manca la sfera regalandola alla Sampdoria.

62′ Ci prova da fuori area Verre, Belec blocca senza grandi problemi.

54′ Sampdoria in vantaggio! Ripartenza blucerchiata sugli sviluppi di un corner per la Salernitana, Verre parte palla al piede e serve La Gumina che batte Belec con un preciso diagonale rasoterra.

52′ Pericolosa anche la Salernitana, Giannetti lavora un buon pallone e serve Casasola che calcia dal limite dell’area, palla alta non di molto.

50′ Sampdoria nuovamente vicina al gol! Bella azione della compagine ligure, la sfera arriva in area di rigore a La Gumina che si gira e calcia a botta sicura trovando la respinta di Belec.

46′ Iniziata la ripresa

45′ Finisce il primo tempo

38′ Grande intervento di Belec su Rocha! Il difensore della Samp la tocca da pochi passi sugli sviluppi del corner ma il portiere sloveno riesce a respingerla.

37′ Sinistro dalla distanza di Verre dopo lo scarico di La Gumina, Belec chiude in calcio d’angolo.

29′ Occasione per la Salernitana! Dopo un bel suggerimento di Giannetti va al tiro Kupisz che da posizione centrale non trova lo specchio della porta.

24′ Vicinissima al vantaggio la Sampdoria! Bella ripartenza dei liguri, La Gumina serve Verre che da posizione defilata lascia partire un diagonale che sfiora il palo alla destra di Belec.

7′ Samp vicina al gol! Keita ruba palla a Karo, entra in area liberandosi di Gyomber e conclude centralmente trovando la respinta di Belec prima del calcio d’angolo.

2′ Subito corner per la Sampdoria

1′ Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra Sampdoria e Salernitana

Ore 13.55 Benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria- Salernitana, terzo turno di Coppa Italia

La Sampdoria scende in campo per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/21 contro la Salernitana, partita in programma martedì 27 ottobre (ore 14) tra le mura del Ferraris di Genova.

La partita tra Sampdoria e Salernitana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play e in diretta testuale su questa pagina.

Sampdoria-Salernitana: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Letica; Rocha, Ferrari, Colley, Regini; Leris, Adrien Silva, Askildsen; Verre; Keita Balde, La Gumina. All. Claudio Ranieri.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Karo, Mantovani, Gyömbér, Lopez; Casasola, Dziczek, Capezzi, Kupisz; Antonucci, Giannetti.