La squadra di Antonio Conte affronta gli ucraini nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League

Dopo il pareggio acciuffato nel finale contro il Borussia Moenchengladbach, l’Inter di Antonio Conte vola a Kiev dove alle 18.55, al Kiev Olympic Stadium, affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Shakhtar Donetsk-Inter: come vederla in tv e in streaming

Shakhtar Donetsk-Inter è in programma alle ore 18.55 al Kiev Olympic Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniieko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. ALL.: Luis Castro.

A DISP.: Shevchenko, Pyatov, Mampasi, Marquinhos, Vitao, Sudakov, Goncharuk, Shostak, Vyunnik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Moretti, Kolarov, Darmian, Perisic, Nainggolan, Vezzoni, Eriksen, Bonfanti, Pinamonti.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).