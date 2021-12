I veneti di Paolo Zanetti sfidano gli umbri di Cristiano Lucarelli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia

Il Venezia di Paolo Zanetti, dopo aver fermato sabato la Juve sull’1-1, alle ore 15 ospita allo stadio Pier Luigi Penzo la Ternana di Cristiano Lucarelli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Venezia-Ternana: come vederla in tv e in streaming

Venezia-Ternana, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Play. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Venezia-Ternana: le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; P. Mazzocchi, Svoboda, Modolo, Molinaro; Kiyine, Tessmann, Ampadu; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Maenpaa, Neri, Schnegg, Crnigoj, Busio, Peretz, De Vries, Heymans, Bjarkason, Henry, Ala-Myllymaki.

TERNANA (4-2-3-1): Krapikas; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli; Proietti, Salzano; Capone, Falletti, Peralta; S. Mazzocchi. Allenatore: Lucarelli.

A disposizione: Vitali, Casadei, M. Diakitè, Capuano, Defendi, S. Diakitè, Nesta, Martella, Mazza, Pettinari, Donnarumma.