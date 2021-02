La DIRETTA testuale della sfida al The Hawthorns valevole per 24esima giornata di Premier League live su www.ilpezzo.net

Oggi pomeriggio, 14 febbraio 2021, alle ore 15:00 si giocherà West Bromwich – Manchester United valevole per la giornata 24 di Premier League.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match West Bromwich – Manchester United, valido per la giornata 24 di Premier League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale satellitare 203). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Le probabili formazioni di West Bromwich – Manchester United

WEST BROMWICH (4-1-4-1): Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Gibbs; Sawyers; Grant, Gallagher, Maitland-Niles, Snodgrass; Diagne. Allenatore: Allardyce.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer.