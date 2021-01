Rino Gattuso ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della sfida in trasferta sul campo dell’Hellas Verona.

Dopo la Supercoppa, è tempo di rituffarsi sul campionato per il Napoli. Le ultime arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Resteranno in infermeria Osimhen e Fabian Ruiz (positivo dal 16 gennaio al coronavirus). Possibile riposo per Mario Rui con Hysaj a sinistra, conferma per Petagna da centravanti".