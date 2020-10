RISULTATO / Genoa-Catanzaro, Coppa Italia 20/21: liguri qualificati

Il Genoa sfida il Catanzaro nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Oggi pomeriggio, mercoledì 28 ottobre, allo Stadio Luigi Ferraris, si giocherà Genoa – Catanzaro, gara valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 17.

RISULTATO FINALE: Genoa-Catanzaro 2-0 (8′ e 65′ Scamacca, 83′ Fazio)

La diretta tv non prevista e di conseguenza neanche la trasmissione in streaming. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle due formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter). Potrete seguire, inoltre, la diretta testuale del match su questa pagina.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Catanzaro

GENOA (3-5-2) – Marchetti; Biraschi, Masiello, Criscito; Czyborra, Lerager, Radovanovic, Zajc, Parigini; Destro, Scamacca. Allenatore: Maran

CATANZARO: (3-5-2) – Di Gennaro, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Risolo, Pinna, Carlini, Contessa, Baldassin, Di Massimo. Allenatore: Calabro