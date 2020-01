Gf Vip 4 News: Clizia Incorvaia bacia Er Mutanda e si lascia andare in un bagno sensuale al Grande Fratello 2020

Grande Fratello Vip 2020, prime love story nella casa più amata dagli italiani

Clizia si mette sempre più in mostra nella casa del Grande Fratello Vip. Dichiara apertamente di non rinnegare ciò che c’è stato con Riccardo Scamarcio, migliore amico dell’ex marito, nonché testimone di nozze. Durante un gioco bacia Antonio Zequila e si mostra a tutta Italia in vasca da bagno in maniera molto sensuale indossando un due pezzi rosso.

Dal canto suo Antonio Zequila porta non poco brio al gruppo della casa. Prima del bacio appassionato con l’ex di Sarcina si cimenta in una scena del film “Love Story”. Si cala nella parte di Oliver Barret e ripropone la famosa frase: «Amare significa non dover mai chiedere scusa». In quel momento Clizia gli risponde: «Allora baciami stupido». Riproporrà dopo poco la stessa scena con la Di Benedetto. Clizia è stata protagonista del gossip per tutta l’estate, si è parlato molto del suo matrimonio con il cantante de “Le Vibrazioni” arrivato alla deriva. Lei tiene molto a chiarire la sua posizione e dichiara di non aver tradito l’ex marito, il flirt con Scamarcio è avvenuto dopo la loro separazione. La donna critica l’ex marito per aver reso pubblica questa storia, il cantante lo avrebbe reso pubblico solo per interesse.