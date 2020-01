Grande Fratello 2020: ecco cosa è successo nella seconda puntata del Gf VIP. tanti colpi di scena!!

Fabio Testi concorrente del Grande Fratello Vip 4 rischia la squalifica per una frase infelice offensiva per le donne. Ecco tutti i dettagli della vicenda e le decisioni del GF in merito. Fabio Testi sarà squalificato dal Grande Fratello?

È tempo di seconda puntata per il Grande Fratello Vip 4

01:22 : Signorini conclude la puntata e ci da appuntamento a mercoledì prossimo!

01:18: Signorini mostra un video molto seguito sul web con protagonista Antonella Elia. La donna critica la coppia Ferragnez in un discorso con i compagni.

01:11 Signorini saluta i Vip e comunica ai ragazzi che Barbara potrà dormire per conto proprio nel castigatoio.

00:06: Rita nomina Patrick. E’ lui il primo candidato. Sarà lui a decidere chi sfidare in questo televoto: si tratta di Salvo!Il più votato andrà nella casa dei vip, l’altro uscirà dal gioco. Via al televoto.

00.03: Rita raggiunge una stanza in cui c’è proiettata l’immagine dei 4 ex gieffini che stanno vivendo nel privèe. La donna deve nominare chi dei quattro merita di andare al televoto per l’eliminazione. Signorini comunica il tutto ai quattro ragazzi.

01:01:Denver assegna la sua nomination a Rita, Fabio nomina Antonella. Rita è la più nominata dagli uomini della casa. A lei è affidata una missione particolarmente delicata.

00:53: Si ritorna alla prova budget: Adriana ed Antonio sono nel castigatoio per indovinare i sapori. I “vipponi” vincono la provo budget!

00.49: Michele nomina Paola, Paolo nomina Lycia. Pago fa il nome di Rita.

00.46: Si parte con le nomination! 5 uomini dovranno nominare una donna: Fabio, Pago, Denver, Michele e Paolo. I vip entrati in casa questa sera sono immuni.

00:44: Ad entrare insieme ad Aristide è Elisa de Panicis.

00:37: Signorini mostra ai concorrenti chi sta per entrare nella casa: Aristide Malnati. Aristide entra tramite un tubo sarà un’impresa!

00:28: Paola e Andrea entrano nella glass room, Denver benda Paola ed esce. Intanto entra questo concorrente ignoto. La ragazza dovrà descriverlo fidandosi solo delle sue mani.

00:23: E’ il momento di Andrea Montovoli, l’attore che farà innamorare le donne della casa.

00:20: Signorini presenta ai concorrenti il castigatoio, una zona in cui si sfideranno i concorrenti durante le varie puntate. Pasquale e Patrick entrano nella stanza. Si apre una sfida tra Casa comoda e Privèe! La sfida consiste nell’indovinare i sapori di alcune sostanze che assaggeranno.

00.15 Pupo dice di conoscere Carlotta molto bene e dichiara di non averla votata quella serata a Miss Italia. Probabilmente perché aveva qualcosa in meno rispetto ad ora.

00.10 Fa il suo ingresso nella casa una motociclista misteriosa. Si tratta di Miss Italia Carlotta Maggiorana. E’ la prima Miss Italia al Gf.

00:00 Sta per entrare la prossima concorrente: arriva dal Brasile! E’ Fernanda Lessa!

23:53: dal confessionale esce Fabio Testi! chiede spiegazioni riguardo le sue nomination facendo uno scherzo ai ragazzi.

23:47: La scrittrice Barbara Alberti entra nella casa.Ad accoglierla c’è Zequila.

23:40: Cosa è successo tra Clizia e Scamarcio? Lui ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento tra i due, lei ammette un bacio successivo alla sua separazione.

23:35: Il triangolo amoroso è un’esperienza vissuta anche da Wanda Nara, la donna si racconta.

23.32: Fabio Testi deve salutare i compagni ex gieffini e raggiungere gli altri nella casa più comoda.

23:27: si passa alla storia tra la Incorvaglia e Francesca Sarcina e il presunto tradimento con Scamarcio. Prima però una breve clip sui momenti divertenti vissuti dai ragazzi nel privèe.

23.10: E’ il momento del verdetto del televoto: Pago e Serena sono uno difronte all’altra separati da un vetro. Il pubblico decide che Serena non puo’ restare in casa. I due devono salutarsi.

23.03:Il prossimo Vip ad entrare nella casa è Antonio Zequila!

23.00: Le due donne hanno molte cose da dirsi ancora, questo confronto purtroppo non basta per risolvere le loro incomprensioni. La loro discussione finisce malissimo si accusano reciprocamente di essere bugiarde.

22:50: Imma è fuori al confessionale ad aspettare Lycia. Parte il loro confronto. Imma dichiara di essersi innamorata di Eva Grimaldi, ma di non aver tradito Lycia.

22:42: Imma Battaglia è nel limbo, sta per incontrarsi con Lycia. Alfonso mostra un tweet di Imma a Lycia in cui la donna chiede che la verità venga fuori.

22:38: Signorini interpella Antonella Elia e mostra un video di un suo confronto con Taylor Mega.

22:31: Imma Battaglia sta per arrivare in studio, tra poco il faccia a faccia con la sua ex Licia Nunez.

22:27: Signorini mostra il prossimo concorrente ai ragazzi: Ivan! E’ già in piscina, Rita spronata da Signorini, va da lui per accoglierlo.

22:25: Si cambia registro, ecco una clip su alcuni momenti vissuti nella casa.

22:22: Pupo crede che solo se Serena andrà via la loro storia potrà continuare a vivere, Wanda capisce la confusione di Pago.

22:19: Signorini interrompe Pago e Serena e dice alla donna di lasciare la casa.

22:16: L’Italia è divisa in due, dice Signorini ma resta ancora ignoto il verdetto.

22:15: Pago è particolarmente confuso e non sa se seguire il cuore o la ragione. Ammette però di essere ancora innamorato.

22:10: Alfonso comunica il televoto lanciato dal Gf a Pago poi li lascia soli a parlare ancora un po’.

21.58: Serena entra nella casa e chiede scusa al suo Pago, i due parlando della loro situazione e provano a chiarirsi.

21.56: Signorini mostra a Pago le immagini relative ai momenti vissuti da serena nelle scorse ore in un luogo molto vicino.

21.52: Serena ammette di amarlo ancora e vorrebbe il suo perdono. Ma il suo ingresso nella casa dipenderà dall’esito del televoto.

21.46: Ecco il primo collegamento con la Casa. Serena è nella casa dei super led molto tesa. Alfonso decide di mostrarle una clip con un confessionale di Pago in cui lui ammette di essere in una fase di confusione.

21.41: La puntata inizia con un riassunto relativo ai primi due giorni vissuti dai concorrenti.

21.40: Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seconda puntata del GF VIP 4.

Il concorrente che rischia la squalifica è l’attore Fabio Testi che si sarebbe lasciato scappare una frase infelice nei confronti delle donne della casa. Ecco tutti i dettagli della vicenda e della possibile squalifica di Fabio Testi dal Grande Fratello Vip.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip e quasi tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Per il 20esimo anniversario del reality il conduttore Alfonso Signorini ha voluto che il cast fosse stellare.

Durante la serata i Vip sono stati chiamati ad eliminare un concorrente, in particolare tutte le donne hanno dovuto nominare chi avrebbero voluto eliminare dal gioco. Le concorrenti hanno deciso di eliminare l’attore Fabio Testi che è stato costretto a lasciare il reality ancor prima dell’inizio della sua avventura.

Al GF Vip niente è come sembra, infatti Testi è ancora in corsa per la vittoria, in quanto non del tutto eliminato. Infatti Fabio è stato trasferito nel privée dove, ad attenderlo, c’erano i 4 ex concorrenti delle passate edizioni del GF: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Subito i 4 ex gieffini hanno chiesto all’attore il motivo della sua presenza nel privée e Testi ha risposto di essere stato cacciato dalle donne. Fin qui nulla di grave, ma l’espressione infelice pronunciata da Fabio avviene quando l’ottusangolo Sergio Volpini gli chiede: “Ma perché lo hanno mandato fuori? È questo che mi domando!”.

“Perché avevano paura di essere violentate”. Questa è stata la risposta dell’attore Fabio Testi, risposta che ha suscitato il malcontento del pubblico che si è scatenato sul web. Infatti i telespettatori chiedono a gran voce l’espulsione dell’attore dalla casa, in quanto si è rivolto in modo offensivo e poco consono verso le concorrenti donna. Altri telespettatori invece si sono schierati in difesa dell’attore, in quanto, la frase è solo una battuta riuscita male e quindi non grave da espulsione.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei suoi confronti? Fabio Testi verrà espulso dalla Casa? Per ora la produzione del reality non si è ancora espressa. Vedremo nelle prossime ore se il GF prenderà delle decisioni a riguardo che verranno comunicate durante la seconda puntata di venerdì 10 gennaio 2020.