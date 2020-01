Gf Vip 4 news: primi litigi al Grande Fratello 2020

Incomprensioni tra Rita Rusic e Pago al Gf VIP 4

Rita e Adriana sono in salone a commentare l’intimo della Elia, che mostra con soddisfazione alle compagne. Ma la donna cambia subito registro spedita su una discussione molto più interessante, quella avvenuta qualche ora prima tra Rita e Pago. Rita dice di sentirsi mancata di rispetto e continuamente attaccata. Continua il suo discorso manifestando la sua antipatia nei riguardi di quest’uomo che le aveva anche già comunicato l’intenzione di votarla.

La Elia prova a sdrammatizzare consigliando alla donna di sedurlo per risolvere la cosa. Ma Rita non é per niente d’accordo, non intende nella maniera più assoluta passarci sopra, lei o ama o odia! Sembra mostrarsi molto intransigente sull’argomento, più avanti vedremo come andrà a finire.