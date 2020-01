Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia sbrocca contro tutti: “Siete delle mer*e!”

Serata turbolenta al Grande Fratello Vip 2020 dove, dopo uno spettacolo di burlesque che non ha dato i risultati sperati, Antonella Elia ha attaccato i concorrenti uomini al grido di ‘avete il cervello nel pisello’.

Che cosa ha scatenato ancora una volta la furia della soubrette? Il fatto che, dopo l’improvvisato spettacolino di burlesque messo in piedi dalle donne della casa, a finire sul gradino più alto del podio non sia stata proprio lei, Antonella Elia. La parte peggiore, però, è stata la vittoria della sua acerrima nemica, l’ex modella brasiliana Fernanda Lessa, che in perizoma e reggiseno ha conquistato i voti più alti da parte dei concorrenti uomini della casa più spiata d’Italia. La Elia, non certo famoso per il carattere docile, non ha potuto sopportare oltre l’affronto ed è esplosa nell’epico rimprovero:

“Siete delle merde. Con me avete chiuso! Non si può valutare una perchè si è messa in perizoma. Avete il cervello come una nocciolina! Nominatemi! E’ scandaloso, voi uomini usate solo il pise..o. Avete il cervello nel pise..o!“. Nessuno però le ha dato soddisfazione, nè gli uomini, che hanno candidamente risposto solo con un: “É vero“, nè Fernanda Lessa che, rimessa subito la tuta, è tornata a letto accompagnata solo dalla sua influenza.