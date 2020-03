La bimba di 4 anni malata di tumore saluta il papà dalla finestra: l’immagine simbolo della lotta al Covid-19

La bambina malata di tumore saluta dalla finestra il papà che non può entrare per evitare di trasmetterle malattie. La foto scattata da Lynda Sneddon è una delle più significative nella lotta al coronavirus. La paura di contagiare le persone più deboli, più fragili, la separazione delle famiglie, tutta in una sola immagine.

La piccola Mila di 4 anni abita con la famiglia a Falkirk, in Scozia, e si sta sottoponendo alla chemioterapia dopo che nel novembre scorso si è scoperto che aveva un tumore. La mamma e il papà di Mila hanno però scelto di vivere n case diverse in questo momento di grande emergenza per tutelare la loro bimba in questo momento così fragile.

Il padre Scott, infatti, sta continuando ad andare a lavoro ed è esposto al rischio di contagio, se portasse il virus in casa per Mila potrebbe essere fatale, così mamma e figlia si sono isolate nella loro abitazione e il papà è rimasto fuori. Gli unici contatti solo telefonici, padre e figlia si vedono su FaceTime o dalla finestra, dalla quale la bimba lancia grandi baci al suo papà. «Le prime volte Mila era disorientata e mi chiedeva: “Ma perché papà non può entrare?”» racconta Lynda che ha dovuto spiegare una cosa tanto grande a una bimba tanto piccola. Spero che la nostra storia aiuti a capire l’importanza dello stare a casa, purtroppo ci sono tante persone vulnerabili come Mila che stanno rischiando la vita», ha concluso la mamma.