Segui in tempo reale il match tra il 33enne ligure campione in carica del torneo e il 21enne serbo. Tutte le info per vederlo in TV e diretta streaming

LIVE:Fognini-Kecmanovic 5*-1

10.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Fognini-Kecmanovic, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021.

L’incontro valido per il primo turno del Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club tra Fognini e Kecmanovic, rinviato ieri per la pioggia, si disputerà oggi martedì 13 aprile alle 11.

Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Dove vedere Fognini -Kecmanovic in TV e diretta streaming per il Montecarlo Masters 1000

La partita tra Fognini e Kecmanovic sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida valida per il primo turno del Masters di Montecarlo, sarà visibile su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201, 204 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), a partire dalle 11 in contemporanea con Sinner-Ramos Vinolas. Il match tra il giocatore italiano e quello serbo potrà essere seguito anche in diretta streaming, un servizio riservato solo agli abbonati Sky. Basterà per questi ultimi collegarsi attraverso i propri dispositivi portatili e non, all’app Sky Go.