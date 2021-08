Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della GIORNATA 4 Olimpiadi di Tokyo 2021. 22 titoli in palio.

Il Pezzo vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 27 luglio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

09:19 PALLANUOTO – Non può sbagliare Pietro Figlioli: torna a segnare l’Italia. 6-3 per la Grecia.

09:15 MOUNTAIN BIKE – Molto attardata invece l’azzurra Eva Lechner, che accusa un ritardo di 1’09″ di ritardo dalla leader Neff.

09:14 TENNIS – Parte bene la Giorgi contro la ceca Pliskova: avanti 2-1 e break nel primo set

09:12 PALLANUOTO – Parziale da incubo per il Settebello, Genidounias beffa ancora Del Lungo con un tiro a rimbalzo. 6-2 Grecia.

08:49 PALLANUOTO – Italia avanti 2-1 con la Grecia

CANOA SLALOM – L’appuntamento è alle ore 9.15 per la finale dal Kasai Canoe Slalom Centre di Tokyo con la nostra Stefanie Horn a caccia di un risultato di prestigio.