Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos-Vinolas nel primo turno del Montecarlo Masters 1000. Ecco tutte le info per vedere Sinner-Ramos Vinolas in TV e diretta streaming

LIVE:Sinner-Ramos Vinolas 5-2*

10.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Sinner-Ramos, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021.

Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos Vinolas nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La sfida l’italiano classe 2001, numero 22 della classifica ATP e il 33enne spagnolo che occupa attualmente la 46a posizione al mondo, è in programma oggi martedì 13 aprile alle 11. Per chi vince c’è in palio un prestigioso secondo turno, contro la testa di serie numero uno e primo giocatore al mondo Novak Djokovic.

Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Dove vedere Sinner-Ramos Vinolas in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Albert Ramos-Vinolas sarà trasmesso in TV oggi in esclusiva su Sky. Nessuna possibilità dunque di vedere l’incontro dei 32esimi di finale del Masters 1000 Montecarlo in chiaro, con gli abbonati all’emittente satellitare che potranno seguire a partire dalle 11 la partita su uno dei due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201, 204 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), in contemporanea con il match di Fabio Fognini contro Kecmanovic. Possibile seguire anche Sinner-Ramos, in streaming grazie all’app Sky Go. Il servizio, riservato agli abbonati Sky, potrà essere sfruttato su dispositivi portatili e computer grazie ad una buona connessione a internet.