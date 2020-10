Arek Milik aveva rifiutato le varie proposte di rinnovo presentate da Cristiano Giuntoli e da Aurelio De Laurentiis.

Il mercato del Napoli è stato quasi perfetto. In entrata sono arrivati calciatori funzionali al progetto tecnico e tattico di mister Gennaro Gattuso. Si pensi solo all’ultimo acquisto, Bakayoko. I partenopei, in rosa, non avevano un centrocampista dalle marcate caratteristiche difensore. L’ex calciatore di Milan e Chelsea, una sorta di equilibratore, potrebbe consentire al coach calabrese di giocare con maggiore frequenza con il 4-2-3-1, sistema di gioco prettamente offensivo.

Bakayoko, grazie alle sue caratteristiche prettamente difensive, consentirebbe a Gennaro Gattuso di schierare ben quattro attaccanti. Il Napoli non è riuscito a cedere Arek Milik. Boniek, a Kiss Kiss Napoli, ha rivelato: “Arek ama Napoli, non ha nulla contro il club azzurro. Spero che possa trovare un accordo con la società perché sarebbe brutto non vederlo in campo fino al termine della stagione”. Arek e la sua famiglia in Campania stanno benissimo… Se non ha rinnovato è per ben altri motivi, economici soprattutto. Il polacco chiede uno stipendio da oltre 5 milioni di euro, troppi per il Napoli.