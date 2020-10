MONTE DI PROCIDA/Cadavere di un 29enne montese rinvenuto a Mercogliano

La comunità di Monte di Procida è sotto shock, in queste ore, per il rinvenimento del cadavere di un ragazzo 29enne a Mercogliano, in provincia di Avellino, di cui non sono ancora state fornite le generalità.

A rendere ancora più scioccante la tragedia è stato il ritrovamento del corpo del giovane, impiccato a un albero in località Acquafidia. La salma, qualche minuto fa, è stata trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale “Moscati” di Avellino e sarà sottoposta ad autopsia nelle prossime ore.

Del ragazzo di 29 anni, andato incontro a questo tragico destino, non si avevano più notizie dalla serata di ieri. Sono stati i familiari, attraverso una segnalazione alle forze dell’ordine, a denunciarne la scomparsa, fino alla drammatica scoperta.

Fonte: AvellinoToday