MONTE DI PROCIDA/Elezioni Comunali 2020: sarà corsa a tre per la poltrona di Sindaco?

Mancano pochi mesi alle elezioni comunali: Peppe Pugliese confermerà la poltrona?

La data ufficiale delle elezioni ancora non c’è, ma sembra quasi sicuro che il Governo possa scegliere come election day il 3 maggio. In quella data si voterà anche per le elezioni regionali. Monte di Procida, dunque, a 4 mesi dalla tornata elettorale prepara le coalizioni che si sfideranno per l’ambito posto di primo cittadino.

Secondo le ultime indiscrezioni saranno 3 i candidati sindaci che sfideranno. Il primo cittadino uscente Pugliese sarà della partita e secondo gli esperti montesi sarebbe il grande favorito della partita elettorale. Contro di lui ci sarà l’indomabile Franco Iannuzzi, all’ennesima candidatura a primo cittadino per la sua Monte di Procida. Iannuzzi ha lanciato da poche settimane il movimento “Noi ci siamo”, sulla scia della comunicazione elettorale di #assieme che ha trionfato pochi mesi fa a Bacoli. Ma di #assieme, in questo appoggio bacolese a Iannuzzi, c’è ben poco, tant’è che il sindaco Della Ragione si sarebbe già sfilato. Solo una parte di Diamo a Bacoli darebbe l’appoggio all’ex sindaco. Una prima mini rottura tra il vice sindaco Illiano e Josi potrebbe essere, dunque, alle porte.

Ma un ulteriore colpo basso per Iannuzzi potrebbe arrivare dal suo storico entourage montese di destra. Infatti le ultime indiscrezioni parlano di un terzo candidato a sindaco, che potrebbe essere donna. Nunzia Nigro, avvocato e storica consigliere comunale di destra, starebbe pensando di candidarsi, di fatto facendo un torto elettorale a Iannuzzi. Una “guerra” intestina nel centrodestra che non potrà che giovare a Pugliese.