Emergenza ambientale a Monte di Procida. Il depuratore di Torrefumo da qualche ora sta scaricando in mare. Le abitazioni antistanti l’impianto sono state raggiunte da un odore nauseabondo che ha allertato molti cittadini residenti.

Non si conosce, al momento, la motivazione di questo disservizio. La macchia fognaria si allargando, purtroppo, a dsimisura lungo il litorale di Acquamorta come si evince dalle foto in basso.