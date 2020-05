Oroscopo Branko domani, martedì 12 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Branko per la giornata di domani, martedì 12 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI BRANKO. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Se hai la possibilità di fare una buona azione per un amico, fallo e non pensare a ciò che potrebbe costarti. Qualunque sia il prezzo, sembrerà più economico quando l’universo ripagherà il tuo aiuto in una valuta tutta sua.

TORO

Per il vostro oroscopo Branko domani indica un recupero incredibile. Marte vi aiuterà a ristabilire le cose.

GEMELLI

Amore: è molto effervescente questa Venere che crea tante occasioni di incontro e vi permette finalmente un appuntamento a lungo atteso con una persona che vi piace. Anche le coppie riscoprono la voglia di stare insieme.

CANCRO

Non devi permettere a te stesso di essere preso dalle affermazioni fantasiose o fantastiche di altre persone. Anche se c’è un granello di verità in ciò che ti dicono che il grano non è abbastanza grande o abbastanza importante da farti cambiare tutta la tua visione della vita.