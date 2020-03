Oroscopo: come i 12 Segni affrontano l’isolamento da coronavirus

Il programma “io resto a casa” non è facilissimo per tutto lo Zodiaco: le Stelle ci dicono chi affronta meglio lo smart-working e ci regalano un sorriso.

In tempo di quarantena e di coronavirus, lo smart-working è diventata la prassi per tante categorie di lavoratori, che hanno così la possibilità di svolgere il loro lavoro da casa. E, anche in questo caso, l’Oroscopo ci viene incontro e ci svela come vive la quarantena ogni Segno Zodiacale. Lasciamo che le Stelle ci facciano sorridere, rendendo questo momento un po’ più spensierato!

ARIETE – Con Marte e Giove dissonanti, tendi a sfogare il tuo malessere e le tue preoccupazioni sui colleghi. Se ti senti sotto pressione, dovresti parlarne con i tuoi responsabili anzi che urlare negli orari in cui i tuoi vicini si sono organizzati per fare un flashmob dal balcone e cantare tutti insieme.

TORO – Tutto sommato, in questa situazione di panico generale, la tua situazione economica non dovrebbe subire danni e questo ti rasserena. Lavorare da casa ha il vantaggio di poter sgranocchiare quello che ti pare in qualsiasi momento, anche durante le call col cliente. Preparati a metter su qualche chiletto.

GEMELLI – Stranamente stai affrontando queste giornate di isolamento con serenità e saggezza. Sarà merito di Saturno in aspetto favorevole? Lo smartworking ti consente di dedicarti ai tuoi progetti nei momenti di massima produttività: peccato che spesso si tratti delle fasce orarie in cui i tuoi colleghi dormono.

CANCRO – Lavorare dal divano di casa è sempre stato uno dei tuoi sogni più grandi, ma dopo una settimana inizia ad annoiarti, soprattutto se in casa con te ci sono bambini che fanno i capricci o partner che pretendono attenzioni anche mentre tu stai lavorando. Le stelle consigliano di bere una birra e rilassarti.

