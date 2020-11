Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: Toro

Pagina 3: Gemelli

Pagina 4: Cancro

Pagina 5: Leone

Pagina 6: Vergine

Pagina 7: Bilancia

Pagina 8: Scorpione

Pagina 9: Sagittario

Pagina 10: Capricorno

Pagina 11: Acquario

Pagina 12: Pesci

Oroscopo di Paolo Fox: il quadro astrale per il 2021 per tutti i segni zodiacali

Cosa ci riserveranno gli astri per il prossimo anno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali per il 2021 dell’Oroscopo di Paolo Fox, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Nel 2020 è stato uno dei segni più vessati ma per fortuna l’Ariete non si arrende mai. Per lui, dopo due anni difficili, è finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti e di realizzare qualcosa di innovativo. Il prossimo anno darà spazio a un rinnovamento importante.