Oroscopo Paolo Fox domani, agosto 30 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, agosto 30 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

In amore ci vuole attenzione, meglio non esagerare e, anzi, evitare di mettersi in gioco. Gli incontri ti stressano e ti innervosiscono. Il lavoro in questo mese non è stato il massimo, da giugno le cose migliorano.



CAPRICORNO

In questa giornata pare che ci sia ancora qualche piccolo problema da superare, in particolare di carattere fisico. La stanchezza e il nervosismo si faranno sentire.



ACQUARIO

Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara.

PESCI

Tante scintille con il vostro partner. Cari Pesci, godetevi l’amore finché potete, avete il cuore affogato nello zucchero e non avete niente di cui preoccuparvi al momento, almeno in amore.