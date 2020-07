Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: TORO

Pagina 3: GEMELLI

Pagina 4: CANCRO

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 12 luglio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 12 luglio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

La tua voce parlante è uno strumento potente e lo userai in modo molto efficace. La tua voce interiore potrebbe aver bisogno di lavoro però. Se ti sta dicendo cose poco utili, portalo al lavoro.

