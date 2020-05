Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 17 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 17 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

Giornata positiva per l’amore, i problemi che si sono creati ultimamente presto potranno essere risolti. Quest’anno ha portato cambiamenti fin dall’inizio, ma ora forse sei tu a voler cambiare qualcosa.

VERGINE

L’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Una persona vicino a te avrà bisogno del tuo aiuto ma è restia a chiederti aiuto, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta in amicizia.

BILANCIA

Periodo importante per i contatti; domani, però, la Luna andrà in opposizione per i sentimenti nel pomeriggio. A volte bisogna approfittare delle opportunità che ci capitano.

SCORPIONE

Potreste sentirvi un po’ più permalosi del solito, a causa delle insidie di Marte dal Leone, cercate di non prendere tutto troppo sul serio. Cerca un po’ di pace in modo da poter pensare ai tuoi progetti senza problemi.