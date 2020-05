Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 24 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Domenica molto favorevole, ripresa per l’amore. Ci sono tante cose che occupano la tua testa, ma devi resistere e andare avanti. Cerca di ricavarti un po’ di tempo per rilassarti.

TORO

Devi cercare di mettere da parte qualche soldo! Queste 48 ore sono veramente importanti per farsi venire in mente una buona idea! Chi stava aspettando un’assegnazione, un cambiamento, forse e’ un po’ in ritardo con i tempi, come sto dicendo da tempo, ma non bisogna assolutamente disperare. In amore, mantieni quello che hai!

GEMELLI

Possibili discussioni con il partner. Se saprete giocarvi bene le vostre carte, riuscirete a risolvere il tutto per il meglio. Non dico che in 48 ore si risolvono tutti i problemi della vita, perche’ evidentemente alcuni nodi sono arrivati al pettine!

CANCRO

Weekend interessante con la complicità delle stelle. Coloro che fino ad adesso sono stati polemici, ora possono contare su una persona e magari sigillare un patto d’amore. Si aprono nuove speranze anche per chi è solo. Ci saranno conoscenze speciali, ma fate molta attenzione ad Ariete e Bilancia, considerati segni disonesti verso di voi.