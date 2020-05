Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 24 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEONE

Bene l’amore grazie alla Luna favorevole, i problemi di coppia sono meno. Momento di recupero per il lavoro, ora si può pensare a come risolvere i problemi, trovare una soluzione.

VERGINE

Come sai considero il tuo segno come uno dei piu’ forti del 2020, pero’ in questi giorni stai affrontando tutto con grande tensione. Se lavorate nel weekend o se magari siete alle prese con qualcosa d’importante, vi renderete conto proprio di questa elettricita’!

BILANCIA

L’oroscopo del 24 maggio dice che spesso dimostrate una sicurezza e una grande forza, ma in fondo non è così perché avete sempre bisogno di essere confortati. Avete sempre la paura di non farcela o di non essere all’altezza.

SCORPIONE

Anche se avrete la testa per aria e vorrete solo riposarvi, impegnatevi nel lavoro per evitare discussioni. In queste 48 ore, quindi, raccomando di evitare compromessi, di evitare accordi che non sono stabili.