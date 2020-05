Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 24 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Devi mantenere la calma, rilassarti. Cerca di non cedere alle provocazioni, sei troppo nervoso. Devi andare avanti nel lavoro e nello studio, non buttarti giù e non mollare.



CAPRICORNO

Stai vivendo una situazione di grande agitazione perche’ come al solito ti prefiggi di raggiungere alte mete! Ricordo che questo e’ il segno degli ambiziosi, e’ il segno di coloro che non si fermano, ma ogni tanto una piccola pausa sarebbe consigliata, proprio per riflettere meglio su quello che devi fare.



ACQUARIO

Durante la giornata potrete dedicarvi liberamente alle spese dopo una settimana di lavoro. Giornata di recupero. In amore le cose vanno meglio, hai un risveglio generale. Momento ideale per fare progetti e programmi di lavoro.

PESCI

Dal lavoro arriva sempre agitazione. Ogni accordo preso è difficile da portare avanti, quindi sentite poca attenzione verso di voi. In amore, in questi ultimi tempi, c’è stata un po’ di lontananza. Per evitare discussioni preferite rendervi irreperibili. Chi ha rinunciato a una storia, deve guardare avanti. Anche un’amicizia può portare qualcosa di più.