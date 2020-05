Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 31 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 31 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Ci vuole attenzione, rifletti prima di agire, non sono ammessi sbagli. In amore c’è ancora qualche problema. Sul lavoro ci vuole impegno per l’ideazione di nuovi progetti.



CAPRICORNO

Devi andare avanti con energia e forza! I segni di terra sono piu’ favoriti quest’anno, va detto pero’ che dei tre segni di terra, il tuo e’ quello piu’ lento nel fare scelte, ed e’ anche quello piu’ diffidente!



ACQUARIO

Avere Urano in aspetto particolare e Saturno nel segno indica anche la realizzazione di un sogno che si era coltivato da tempo! Ecco perche’ a me piace questo cielo, e penso proprio che tu abbia una grande opportunita’!

PESCI

Non prendere decisioni affrettate in amore o a causa dell’amore, rifletti bene prima di agire. Sul lavoro potresti avere notizie che aspettavi da tempo, ma qualche dubbio rimane. Oggi sei un po’ agitato.