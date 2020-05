Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 14 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 14 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Non è da escludere che questa giornata porti con sé qualche ripensamento, in particolare in ambito sentimentale. Per quanto concerne il lavoro la situazione è abbastanza positiva e la tua voglia di metterti in gioco ti aiuta non poco.

TORO

Marte attivo e Mercurio favorevole influiscono positivamente sull’energia e l’amore. Hai tanta voglia di fare. Sul lavoro è il momento di avanzare richieste.

GEMELLI

E’ vero che c’e’ sempre molta tensione nervosa, che c’e’ Marte dissonante, pero’ qui parliamo di una visione del futuro importante anche per quanto riguarda l’amore e in generale la famiglia, che e’ tornata in primo piano.

CANCRO

Con Marte favorevole e Giove in dissonanza potresti avere qualche piccolo problema economico o legale. Ma non preoccupatevi più di tanto, usate solo la cautela. Fine settimana positivo per le relazioni sentimentali.