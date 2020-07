Indice Pagina 1: Introduzione

Pagina 2: TORO

Pagina 3: GEMELLI

Pagina 4: CANCRO

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 16 luglio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 16 luglio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

ARIETE

Come anticipano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani la Lune toccherà Venere: proverai un profondo desiderio di amare e di essere amato. In questo caso nella parola amore rientrano anche le amicizie, qualcuno che ti ascolti, che ti stia vicino. In questo momento hai bisogno di dimenticare una brutta emozione legata al lavoro, forse non hai ricevuto un’offerta a cui tenevi oppure hai dovuto chiudere un progetto.

