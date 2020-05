Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 21 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dall’18 al 24 maggio 2020

ARIETE

Se ti piace una persona, non rinunciare! Dovresti organizzare meglio impegni e giornate. Potrebbe esserci qualche problema con il lavoro, forse ti hanno chiesto troppo.

TORO

La Luna si trova nel tuo segno: posso dire che al momento sei abbastanza protetto, anche grazie al fatto che Marte si trova in buon aspetto. Aggiungo anche che chi ha un’attivita’ in proprio potra’ contare su qualche miglioramento da questo punto di vista, entro meta’ Giugno si potra’ guadagnare qualcosa in piu’.

GEMELLI

State lanciando una nuova impresa troppo presto. Tanta energia ed entusiasmo sono positivi, ma in agosto eventi inaspettati cambieranno la vostra situazione. Dovrete tenere in sospeso la vostra nuova avventura per qualche settimana, e aspettare finché le acque si saranno calmate, solo lì potrete iniziare a guardare avanti. Prendere l’iniziativa.

CANCRO

In questa giornata dovrai fare i conti con la Luna contraria potresti, quindi, dover fare i conti con qualche piccolo problema fisico. In questa giornata dovrai fare i conti con la Luna contraria potresti, quindi, dover fare i conti con qualche piccolo problema fisico.