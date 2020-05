Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 maggio 2020: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 21 maggio 2020 secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dal 18 al 24 maggio 2020

LEONE

In amore potrebbero esserci problemi legati a dei dubbi sorti negli ultimi giorni e se vivi due relazioni è il momento di prendere una decisione. Sul lavoro potresti sentirti sotto pressione.

VERGINE

Sai che prediligo il tuo segno per il 2020, ma questa e’ una settimana da lasciar perdere, da lasciar passare, perche’ ci sono persone che cercano di remare contro, ci sono persone che in questi giorni sono decisamente contro di te, forse ingiustamente, per qualche presupposto diverso dal tuo.

BILANCIA

Certe tensioni che provi da tempo nel corso dei prossimi giorni potranno essere finalmente superati e questo potrà accadere solo se farai un passo verso le persone che ami. Dovete prendere decisioni difficili. Un amico è diventato critico nei vostri confronti, rendendo l’amicizia tossica, e sarete voi a dover rompere questo legame. Anche nel privato dovrete mettere dei paletti; alcune cose non vanno condivise.

SCORPIONE

Spesso in amore si cerca un persona che non esiste, forse perchè quando hai qualcuno che si prostra ai tuoi piedi non riesci a sopportarlo. Quando fate un grosso cambiamento, vi aspettate che gli effetti, sul futuro, durino diversi anni. Ciò che vi viene offerto ora sembra avere quel potenziale ma in realtà la sua influenza svanirà dopo qualche settimana.