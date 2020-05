Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

By

Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 21 maggio 2020: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 21 maggio 2020 gli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dall’18 al 24 maggio 2020

SAGITTARIO

Con il Sole opposto sarebbe meglio fare attenzione. Una separazione potrebbe non essere ancora stata superata. Le richieste avanzate sul lavoro ricevono risposte con un po’ di ritardo, ci vuole pazienza.



CAPRICORNO

Hai una grande capacita’ d’azione e una grande volonta’ che viene anche confermata dai fatti, perche’ c’e’ da dire che quando ti metti in testa di portare avanti un progetto, non ti fermi mai!



ACQUARIO

E’ tempo di discussioni di trattative. Dovresti cominciare a credere un po’ di più in te stesso e puntare più in alto, visto che da tutti ti vengono riconosciuti meriti e capacità. È facile, a questo punto, perdersi d’animo ma non fatelo. La raggiungerete, è garantito. Questo ritardo è solo un piccolo inconveniente Brividi ed emozioni, adrenalina a mille: ecco cosa ti regalano i pianeti!

PESCI

Sembra che stiate facendo di tutto per evitare il confronto, ma solo perché entrambi non volete discussioni e state cercando il modo di adattarvi alle vostre routine senza affrontare la questione. A un certo punto dovrete affrontarla, come vi dimostrerà il mese di settembre.