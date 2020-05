Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 28 maggio 2020: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 28 maggio 2020 i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2020: le previsioni segno per segno

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox: previsione Settimanale dall’18 al 24 maggio 2020

ARIETE

In amore si avvicinano giornate importanti, bisogna capire i veri sentimenti del partner. In questo periodo ci vogliono calma e prudenza nei rapporti con gli altri. Nel lavoro il tuo istinto non sbaglia, possibili buone novità.

TORO

Sei molto stanco! E fin dalle prime ore della giornata si noterà un certo atteggiamento di tensione che potrebbe diventare non dico aggressività ma comunque polemica. Quindi, la cosa che devo chiedere a tutti voi e’ di riflettere bene prima di dire delle cose che non vanno dette. E questo anche in famiglia!

GEMELLI

Nonostante alla fine di questo mese di ci sarà un bel recupero e arriveranno soluzioni a molti dei vostri problemi, la giornata sarà comunque complicata da gestire.

CANCRO

Quest’oggi dovrete prestare molta attenzione, siete un po’ fuori fase e la confusione soprattutto a lavoro non vi aiuta. Siate cauti anche in amore.